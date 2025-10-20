El Gobierno de Hermosillo mantiene cuadrillas de bacheo diurnas y nocturnas en distintos puntos de la ciudad, como parte del compromiso del alcalde Antonio Astiazarán de mejorar las vialidades.

El Gobierno de Hermosillo mantiene de día y de noche las jornadas de bacheo en colonias y vialidades principales, como parte del compromiso del presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez de ofrecer mejores condiciones de tránsito a los ciudadanos.

Astarté Corro Ruiz, directora general de Desarrollo de Infraestructura, informó que actualmente operan 15 cuadrillas diurnas y cuatro nocturnas especializadas en atender las zonas con mayores afectaciones.

Entre los sectores intervenidos recientemente se encuentran:

Blvr. Morelos, entre León Guzmán e Ignacio Soto, en la colonia Constitución

Antonio Quiroga, entre Hípico y Paseo Río Sonora

Blvr. Quiroga, entre Río Sonora y Serna

Templo Quetzalcóatl, entre Chimalpopoca y Huitzilopochtli, en la colonia Cuauhtémoc

Lázaro Cárdenas y Ramón Ballesteros, en Palo Verde

Manuel Z. Cubillas e Ignacio Comonfort, en Centenario

Monteverde, entre bulevar Progreso y Topahue

Carlos Quintero Arce, entre Campanella y Paseo Río Sonora Norte

Gándara y Manuel M. Díeguez, en la colonia Balderrama

República de Guatemala y Leopoldo Ramos, en la colonia Magisterial

Nayarit, entre Escobedo y Reforma, en San Benito

Paseo Santa Fe, entre Agua Fría y Las Cruces, en Santa Fe

Sahuaripa, entre Ignacio Pesqueira y Norman E. Bourlong, en Prados del Centenario

Ley Federal de Trabajo, entre Israel González y Mariano Escobedo

Luis Encinas, entre Mariano Matamoros y Benito Juárez, en la colonia Centro

Cultura y Paseo Río Santa Cruz, en el Proyecto Río Sonora

Corro Ruiz recordó que el Ayuntamiento mantiene además el programa 'Viernes en tu colonia', con el que se busca mejorar la movilidad urbana y la calidad de vida en distintos sectores de Hermosillo.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso con el mejoramiento de las vialidades, mediante programas y acciones que responden directamente a las necesidades de las familias hermosillenses.

Los reportes sobre baches pueden realizarse al 072, a través de la App HermosilloGob o mediante el Chatbot Hola 6621 550100.