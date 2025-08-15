Esta mañana salió el personal al boulevard Ganaderos de Hermosillo, en sus pancartas demandan la contratación de más personal de seguridad debido a que hay sólo dos guardias para una población de 160 adolescentes internos

Se manifiestan trabajadores del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (Itama) por la falta de seguridad y prestaciones que nunca llegan.

En sus pancartas demandan la contratación de más guardias de seguridad, debido a que sólo tienen 2 guardias por turno para una población de 160 adolescentes internos.

Por lo anterior mantienen cerrada la circulación de Sur a Norte en el boulevard Ganaderos, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas.



