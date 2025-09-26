Tormentas en Hermosillo con lluvias intensas y posible granizo
Autoridades meteorológicas advierten sobre tormentas en Hermosillo con lluvias fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo durante la próxima hora.
La tarde de este viernes comenzaron a formarse tormentas sobre Hermosillo, con posibilidad de lluvias localmente fuertes, actividad eléctrica y caída de granizo.
De acuerdo con los pronósticos, estas condiciones se mantendrán al menos durante la próxima hora, por lo que se exhorta a la población a extremar precauciones en traslados y actividades al aire libre.
Recomendaciones
- Evitar cruzar arroyos y calles inundadas
- No resguardarse bajo árboles durante la tormenta eléctrica
- Desconectar aparatos eléctricos sensibles a descargas
- Atender los avisos oficiales de protección civil y meteorología
La presencia de tormentas en Hermosillo obliga a la ciudadanía a mantener medidas preventivas, ya que las lluvias intensas y la actividad eléctrica pueden representar riesgos para la población y la movilidad urbana.