Autoridades meteorológicas advierten sobre tormentas en Hermosillo con lluvias fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo durante la próxima hora.

La tarde de este viernes comenzaron a formarse tormentas sobre Hermosillo, con posibilidad de lluvias localmente fuertes, actividad eléctrica y caída de granizo.

De acuerdo con los pronósticos, estas condiciones se mantendrán al menos durante la próxima hora, por lo que se exhorta a la población a extremar precauciones en traslados y actividades al aire libre.

Recomendaciones

Evitar cruzar arroyos y calles inundadas

No resguardarse bajo árboles durante la tormenta eléctrica

durante la tormenta eléctrica Desconectar aparatos eléctricos sensibles a descargas

Atender los avisos oficiales de protección civil y meteorología

La presencia de tormentas en Hermosillo obliga a la ciudadanía a mantener medidas preventivas, ya que las lluvias intensas y la actividad eléctrica pueden representar riesgos para la población y la movilidad urbana.



