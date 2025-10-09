La tormenta tropical se formó la mañana de este jueves 9 de octubre frente a las costas de Guerrero

La tormenta tropical Raymond se formó la mañana de este jueves 9 de octubre frente a las costas de Guerrero, y su recorrido cercano con el país provocará lluvias intensas en varias regiones, incluido Sonora.

Protección Civil de Sonora anunció que mantiene un monitoreo permanente del fenómeno.

Raymond, de depresión tropical a tormenta tropical

El sistema, previamente la depresión tropical 17-E, se fortaleció y fue categorizado oficialmente como tormenta tropical “Raymond”. Actualmente se localiza a 190 km al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero, desplazándose hacia el oeste-noroeste a 22 km/h, con vientos sostenidos de 75 km/h .

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Raymond también se encuentra a 125 km al sur de Técpan de Galeana, Guerrero.

Lluvias previstas por Raymond

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) advirtió que las lluvias podrían persistir por al menos dos días consecutivos, afectando principalmente al suroeste del país.

“Las fuertes lluvias asociadas con la tormenta tropical impactarán secciones costeras del suroeste de México hasta el sábado, lo que podría resultar en inundaciones repentinas, particularmente en áreas de terreno más alto” , señaló el NHC.

Por su parte, el SMN detalló que la tormenta ocasionará lluvias de diferente intensidad:

Torrenciales: Costa y suroeste de Guerrero; costa de Michoacán.

Costa y suroeste de Guerrero; costa de Michoacán. Intensas: Norte y suroeste de Oaxaca.

Norte y suroeste de Oaxaca. Muy fuertes: Colima.

Colima. Fuertes: Jalisco.

Aunque Raymond no tocará tierra directamente, se espera que alcance el sur de Baja California Sur como depresión tropical el sábado por la tarde, lo cual podría ocasionar lluvias en territorio sonorense.

Otras lluvias en el país este fin de semana

Actualmente, la tormenta tropical Priscilla sigue afectando el Océano Pacífico mexicano, mientras que el ciclón post-tropical Octave no genera afectaciones al país. En el Atlántico, la tormenta tropical Jerry se encuentra lejos de las costas mexicanas, cerca de las Islas Barlovento.

Estos otros sistemas provocarán lluvias en varias regiones:

Torreciales: Noreste de Hidalgo, norte y este de Puebla, norte de Querétaro, este de San Luis Potosí, norte y centro de Veracruz.

Noreste de Hidalgo, norte y este de Puebla, norte de Querétaro, este de San Luis Potosí, norte y centro de Veracruz. Intensas: Chiapas, oeste y sur de Tabasco, costa y sur de Tamaulipas.

Chiapas, oeste y sur de Tabasco, costa y sur de Tamaulipas. Muy fuertes: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León.

Estado de México, Guanajuato, Nuevo León. Fuertes: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Jalisco, Morelos, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Yucatán.