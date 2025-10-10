La CEPC informó que las bandas de “Priscilla” seguirán generando nubosidad ligera, mientras que la tormenta tropical “Raymond” podría provocar lluvias fuertes a muy fuertes y rachas de viento de hasta 90 km/h el fin de semana en Sonora.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que las bandas nubosas de “Priscilla” continuarán generando cielos medio nublados y lloviznas ligeras en el centro, norte y noroeste del estado, mientras que se mantiene vigilancia sobre la tormenta tropical “Raymond”, que podría intensificar las precipitaciones durante el fin de semana.

De acuerdo con el pronóstico, “Raymond” mantiene una trayectoria hacia el noroeste del país, con alta probabilidad de provocar lluvias fuertes a muy fuertes en todo Sonora, acompañadas de vientos con rachas de 70 a 90 km/h en la franja costera sur y oleaje elevado de hasta cinco metros en comunidades pesqueras y municipios del litoral.

Te puede interesar María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025

Además, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste del estado, lo que reforzará las condiciones de lluvia y provocará un descenso en las temperaturas, principalmente en la zona montañosa del norte, donde se esperan amaneceres frescos durante los próximos días.

Condiciones por municipio:

Hermosillo: mínima de 26°C y máxima de 40°C; humedad del 80%; vientos de hasta 55 km/h y 25% de probabilidad de lluvia

Ciudad Obregón: mínima de 27°C y máxima de 39°C; cielos despejados y 10% de probabilidad de precipitación

Nogales: mínima de 18°C y máxima de 31°C; 50% de probabilidad de lluvia y cielos nublados

San Luis Río Colorado: mínima de 24°C y máxima de 30°C; 60% de probabilidad de lluvia y vientos de hasta 40 km/h

Navojoa: mínima de 26°C y máxima de 40°C; 20% de probabilidad de lluvia

Agua Prieta: mínima de 21°C y máxima de 32°C; 30% de probabilidad de lluvia

Guaymas: mínima de 28°C y máxima de 35°C; vientos de hasta 60 km/h y 20% de probabilidad de lluvia

La CEPC exhortó a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales, evitar cruzar arroyos o zonas inundadas y extremar precauciones en áreas costeras ante el posible aumento del oleaje y los vientos.