El comandante Juan Francisco Matty Ortega señaló que esta adquisición forma parte del plan de renovación.

El Ayuntamiento de Hermosillo y el Patronato de Bomberos entregaron cuatro nuevas unidades al Departamento de Bomberos, con el objetivo de reforzar su parque vehicular y mejorar la atención de emergencias en la ciudad, zonas rurales y apoyos a otros municipios.

El comandante Juan Francisco Matty Ortega destacó que este avance forma parte del plan de renovación que impulsa la corporación, debido a que el equipo previo ya estaba “bastante trabajado”.

El secretario general del Sindicato Único de Bomberos, Jesús Fierro Romo, celebró la entrega al señalar que es resultado de meses de gestiones entre el gobierno municipal, la comandancia, el patronato y el sindicato. Reconoció además la paciencia del personal operativo que durante años trabajó con unidades limitadas.

Durante la ceremonia, se realizó la entrega simbólica de llaves ante elementos operativos, funcionarios municipales y el Patronato de Bomberos. Las nuevas unidades se integran a un proceso de fortalecimiento que incluye capacitación, adquisición de equipo y mejoras en técnicas de trabajo.

Por su parte, el alcalde Toño Astiazarán afirmó que invertir en Bomberos de Hermosillo es fortalecer la seguridad de las familias, y destacó que la adquisición de estas unidades responde a la necesidad de contar con equipos confiables para atender desde incendios estructurales hasta rescates especializados.