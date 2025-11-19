Las autoridades investigan si la causa del fallecimiento fue un infarto, un accidente laboral o si existe alguna intervención de terceros.

Una mujer identificada como Matilde Yadira N., de 55 años, murió el lunes 17 al interior de una cámara de refrigeración del supermercado Súper Rivera 24 Horas, ubicado en la avenida Cuauhtémoc de la colonia Fátima, en Apizaco, Tlaxcala. Las autoridades investigan si el fallecimiento se debió a un infarto, a la exposición al frío o si existe la posibilidad de un feminicidio.

La encontraron inconsciente tras 20 minutos

De acuerdo con sus compañeros, la empleada realizaba sus actividades habituales dentro del cuarto frío cuando dejó de responder a los llamados. Permaneció alrededor de 20 minutos sin ser localizada, hasta que uno de los trabajadores la encontró inconsciente en el piso.

Los empleados la sacaron al exterior y solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia. Paramédicos de Protección Civil llegaron al lugar y aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Policías municipales acordonaron la zona para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y del personal forense. Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) trasladaron el cuerpo al anfiteatro para practicar la necropsia de ley, la cual determinará la causa exacta de la muerte.

Investigan si fue accidente laboral o delito

La FGJE abrió una carpeta de investigación y contempla dos líneas principales: una afección cardíaca o la posible intervención de un tercero.

“Se está brindando toda la colaboración necesaria a las autoridades para el esclarecimiento y documentación correspondiente del caso”, informó la Jefatura de Recursos Humanos del supermercado en un comunicado.

El documento señaló que, según los primeros indicios, “la causa probable del fallecimiento fue una afección cardíaca”, aunque será la necropsia y la indagatoria las que definan con certeza lo ocurrido.

Las autoridades revisarán las condiciones del área de refrigeración, el tiempo que permaneció dentro y si existieron fallas en los protocolos de seguridad. Hasta el momento no hay detenidos ni señalamientos directos contra la empresa o algún compañero de trabajo.