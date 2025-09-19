El alcalde Antonio Astiazarán informó que Hermosillo contará con 370 patrullas eléctricas cargadas con energía solar, lo que reducirá tiempos de respuesta en emergencias. La inversión en seguridad supera los 500 millones de pesos, todos con recursos municipales.

El presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán, destacó que la ciudad contará con la flotilla de patrullas eléctricas más grande del mundo, con un total de 370 unidades.

Explicó que este avance es parte de una inversión municipal de más de 500 millones de pesos destinada a fortalecer la seguridad pública con infraestructura, equipo y capacitación.

Astiazarán señaló que las patrullas son cargadas con energía solar en la electrolinera más grande de Latinoamérica, ubicada en la Comandancia Norte. “Más patrullas eléctricas es igual a más policías cerca de las colonias”, expresó.

Recordó que hace cuatro años una patrulla de gasolina tardaba hasta 40 minutos en atender un reporte ciudadano, mientras que ahora una unidad eléctrica reduce ese tiempo a 10 minutos, con la meta de llegar a un máximo de 5 minutos.

Más equipamiento y presencia policial

Además de las patrullas, se adquirieron 20 motocicletas, drones de vigilancia, 300 equipos de radiocomunicación, 400 chalecos balísticos y más de 2,500 uniformes. También se construyeron y equiparon tres arcos de seguridad carreteros en las salidas a Nogales, Guaymas y en el aeropuerto de Hermosillo.

La presencia policial se reforzó con 21 centros de respuesta inmediata en colonias, que han atendido a más de 2,350 vecinos en situaciones de emergencia.

A través del programa La Haren, más de 19,000 estudiantes de 220 escuelas recibieron talleres de prevención de adicciones y bullying.

Astiazarán resaltó que la policía de Hermosillo fue reconocida a nivel internacional en un concurso de la Asociación Tare, con la participación de la oficial Cristina Martín Ana García en Florida.

El gobierno municipal aseguró que la estrategia de seguridad combina inversión en tecnología, fortalecimiento del equipamiento policial y programas de prevención, con el objetivo de consolidar a Hermosillo como el municipio más seguro de Sonora.