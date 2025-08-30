Los talleres están abiertos a personas de todas las edades, incluyendo niños, adolescentes y adultos.

El Bosque Urbano la Sauceda ofrece talleres de cerámica en los que los participantes aprenden técnicas artesanales y trabajan en proyectos colectivos dentro del espacio. En esta ocasión, el taller de cerámica se realiza en colaboración con 'Casa Raíz Hmo', a cargo del tallerista Héctor García Valerio.

Los cursos se realizan los sábados y domingos de 9:00 a 11:00 de la mañana y están abiertos a personas de todas las edades, incluyendo niños, adolescentes y adultos.

La inscripción se lleva a cabo directamente en el lugar y los espacios son limitados, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

“En ocasiones solamente tenemos 20 espacios, entonces es indispensable llegar un poquito antes de las 9:00, y tener muchas ganas primero que nada y tener la curiosidad, es fundamental” , señaló.

Mural colectivo

Actualmente, los talleres se enfocan en un mural colectivo que se instalará en el Laboratorio Ambiental de La Sauceda. Cada participante elabora un mosaico, y el tema es libre.

“El tema del mural es totalmente libre, es lo que usted quiera dejar, puede ser desde paisaje, algo de la cultura pop, también muchas veces hacen a sus mascotas, es muy variado” , comentó Héctor.

El tallerista explicó que los asistentes utilizan barro local y técnicas tradicionales para la elaboración de los mosaicos.

“Ahorita estamos usando el barro local y estamos haciendo los mosaiquitos, que es como hacer una planchita para poder hacer un diseño. En todas partes hay barro y aquí en Sonora hay bastante en las diferentes comunidades de pueblos originarios, y hay una gran variedad de barro en las diferentes comunidades” , añadió.

Desde la apertura de La Sauceda, los talleres han incluido distintos proyectos, como calaveras para el Día de Muertos y piezas navideñas.

“Desde el primer fin de semana, desde la apertura hasta ahora, este proyecto lo terminamos como a principios de septiembre del año pasado y comenzamos con otro proyecto de pintar calaveras para el Día de Muertos y continuamos en diciembre ya con cerámica de nuevo, cerámica navideña” , subrayó.

Los talleres forman parte de la programación del Bosque Urbano La Sauceda, que ofrece distintas actividades para la comunidad.