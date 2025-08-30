Talleres de cerámica en La Sauceda están abiertos a la comunidad hermosillense
Los talleres están abiertos a personas de todas las edades, incluyendo niños, adolescentes y adultos.
El Bosque Urbano la Sauceda ofrece talleres de cerámica en los que los participantes aprenden técnicas artesanales y trabajan en proyectos colectivos dentro del espacio. En esta ocasión, el taller de cerámica se realiza en colaboración con 'Casa Raíz Hmo', a cargo del tallerista Héctor García Valerio.
Los cursos se realizan los sábados y domingos de 9:00 a 11:00 de la mañana y están abiertos a personas de todas las edades, incluyendo niños, adolescentes y adultos.
La inscripción se lleva a cabo directamente en el lugar y los espacios son limitados, por lo que se recomienda llegar con anticipación.
“En ocasiones solamente tenemos 20 espacios, entonces es indispensable llegar un poquito antes de las 9:00, y tener muchas ganas primero que nada y tener la curiosidad, es fundamental”, señaló.
Mural colectivo
Actualmente, los talleres se enfocan en un mural colectivo que se instalará en el Laboratorio Ambiental de La Sauceda. Cada participante elabora un mosaico, y el tema es libre.
“El tema del mural es totalmente libre, es lo que usted quiera dejar, puede ser desde paisaje, algo de la cultura pop, también muchas veces hacen a sus mascotas, es muy variado”, comentó Héctor.
El tallerista explicó que los asistentes utilizan barro local y técnicas tradicionales para la elaboración de los mosaicos.
“Ahorita estamos usando el barro local y estamos haciendo los mosaiquitos, que es como hacer una planchita para poder hacer un diseño. En todas partes hay barro y aquí en Sonora hay bastante en las diferentes comunidades de pueblos originarios, y hay una gran variedad de barro en las diferentes comunidades”, añadió.
Desde la apertura de La Sauceda, los talleres han incluido distintos proyectos, como calaveras para el Día de Muertos y piezas navideñas.
“Desde el primer fin de semana, desde la apertura hasta ahora, este proyecto lo terminamos como a principios de septiembre del año pasado y comenzamos con otro proyecto de pintar calaveras para el Día de Muertos y continuamos en diciembre ya con cerámica de nuevo, cerámica navideña”, subrayó.
Los talleres forman parte de la programación del Bosque Urbano La Sauceda, que ofrece distintas actividades para la comunidad.
“La invitación es a que vengan y estén muy atentos de todas las actividades que tiene el Bosque Urbano La Sauceda porque tiene varios talleres”, concluyó.