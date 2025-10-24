Una falla en el sistema de proyección DCP obligó a suspender indefinidamente las funciones de Frankenstein en la Cineteca Sonora.

El esperado estreno de Frankenstein, la nueva película de Guillermo del Toro, quedó suspendido indefinidamente en la Cineteca Sonora debido a una falla técnica en el equipo especializado de proyección en formato DCP (paquete de cine digital), informaron las autoridades culturales del estado.

La cinta, que formaba parte del estreno limitado nacional programado para el 23 de octubre de 2025, no pudo proyectarse en Hermosillo como estaba previsto, pese a que la sede ya contaba con boletos agotados para sus primeras funciones.

Suspensión total

La Cineteca Sonora, ubicada en la colonia Centenario de Hermosillo, era una de las sedes confirmadas en Sonora para el lanzamiento anticipado del filme antes de su estreno global en Netflix el próximo 7 de noviembre.

El primer intento de proyección, programado para el jueves 23 de octubre a las 8:00 PM, fue pospuesto a causa de un bloqueo en el servidor que contenía el material de la película. En ese momento, se anunció que la función se reprogramaría para el viernes 24, respetando los boletos adquiridos.

Sin embargo, un comunicado conjunto de la Cineteca Sonora y el Instituto Sonorense de Cultura (ISC) confirmó posteriormente la suspensión definitiva del ciclo, argumentando problemas técnicos en el sistema de proyección.

La institución informó que su equipo técnico trabaja para restablecer el servicio y reanudar las funciones en cuanto sea posible, mientras que el resto de las proyecciones de su cartelera operan con normalidad.

Comunicado compartido por el Instituto Sonorense de Cultura.

El esperado regreso de Del Toro

Frankenstein, dirigida por el cineasta tapatío, cuenta con las actuaciones de Oscar Isaac como Víctor Frankenstein, Jacob Elordi como la criatura, además de Mia Goth y Christoph Waltz.

Del Toro ha descrito esta versión como una interpretación profundamente humana de la novela de Mary Shelley, centrada en los temas de la soledad, el rechazo y la búsqueda de identidad, más que en el terror clásico.

La Cineteca Sonora exhortó al público a mantenerse atento a sus canales oficiales para conocer la nueva fecha de estreno.