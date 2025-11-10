La Fiscalía de Sonora informó que 11 empleados y 23 funcionarios han rendido declaración por el incendio que dejó 24 víctimas mortales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó este lunes 10 de noviembre que las investigaciones por el incendio ocurrido el 1 de noviembre en una tienda Waldo's del Centro de Hermosillo registran avances significativos, con la toma de declaraciones a empleados de la empresa, funcionarios de distintos niveles de gobierno y la incorporación de peritajes especializados.

Avances en las investigaciones

De acuerdo con la dependencia, 11 personas de la empresa, entre ellas gerentes y personal administrativo, han rendido declaración ante el Ministerio Público. Además, ya fueron requeridos ejecutivos de primer nivel para comparecer en los próximos días.

En el ámbito gubernamental, 13 servidores públicos municipales adscritos a Protección Civil, Inspección y Vigilancia, así como a la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), también han comparecido.

Por su parte, seis funcionarios estatales y federales de Protección Civil y cuatro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han sido entrevistados por la representación social.

La Fiscalía añadió que representantes de empresas que brindaron servicios a la sucursal siniestrada también deberán comparecer, y que su localización se realiza con el apoyo de fiscalías de cuatro entidades federativas.

Participación de especialistas

El caso cuenta con la colaboración del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil A.C., del Instituto de Ingeniería de la UNAM, y en las próximas horas se sumará la Academia de Instalaciones Eléctricas del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Estas instituciones contribuirán con dictámenes y opiniones técnicas en materia de criminalística de campo, incendios, explosivos e ingeniería eléctrica, con el fin de garantizar que el proceso de investigación se sustente en evidencia científica.

Atención a las víctimas

En el comunicado, la FGJE reiteró que, junto con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (Ceeav), mantiene acompañamiento psicológico y jurídico a las familias afectadas, así como medidas de ayuda inmediata bajo el Modelo Integral de Atención a Víctimas.

La Fiscalía subrayó que su compromiso es "establecer con precisión las responsabilidades que correspondan, tanto de quienes operaban o administraban el establecimiento, como de las instancias encargadas de supervisión y cumplimiento normativo" , con el objetivo de garantizar justicia y evitar impunidad.

FGJES avanza en investigaciones del siniestro ocurrido en la sucursal Waldo´s en el Centro de Hermosillo



