El sindicato exige educación gratuita, solución al tema del ISR, justicia para las víctimas del 1 de noviembre y cumplimiento del convenio laboral 2025.

Integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS) cerraron este martes el cruce del bulevar Luis Encinas y la avenida Rosales para exigir atención a los conflictos que afectan a la comunidad universitaria.

Durante la manifestación, los docentes plantearon una serie de demandas, entre ellas la educación gratuita en la Universidad de Sonora, la solución al conflicto por el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y la aplicación de un programa de recuperación salarial.

Asimismo, exigieron el cumplimiento del Convenio de Revisión Contractual 2025, así como de las normas de higiene, seguridad y riesgo laboral, y de protección civil en todos los planteles universitarios del estado.

Por otra parte, el STAUS también pidió justicia para las víctimas de la tragedia ocurrida el pasado 1 de noviembre, en la que fallecieron integrantes de la comunidad universitaria.