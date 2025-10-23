Tras apagones de hasta 72 horas, la Unión de Usuarios de Hermosillo insistirá ante el Congreso de Sonora en garantizar por ley el acceso continuo y seguro a la energía eléctrica.

El presidente de la Unión de Usuarios de Hermosillo, Ignacio Peinado Luna, llamó a reconocer el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, tras los apagones y fallas prolongadas que afectaron a miles de familias durante el verano y que, advirtió, podrían repetirse con la llegada del invierno.

Peinado Luna reveló que el verano de 2025 superó a los de 2024 y 2023 en afectaciones, al registrarse apagones de hasta 72 horas sin servicio, situación que consideró evidencia de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue rebasada en su capacidad operativa.

"La pretensión de la Unión de Usuarios es que se reconozca en el marco constitucional el acceso a la energía eléctrica como un derecho fundamental. No es posible que no se garantice el servicio de forma continua y segura para todas las familias" , expresó.

El dirigente señaló que la CFE continúa sin asumir su responsabilidad ante los constantes daños a aparatos domésticos y la falta de mantenimiento en subestaciones que colapsan durante las olas de calor.

Agregó que la tarifa de invierno reduce drásticamente el subsidio a solo 400 kilowatts-hora bimestrales, lo que encarece los recibos hasta 3.80 pesos por kilowatt excedente. Dicha situación afecta especialmente a familias que requieren aire acondicionado o calefactores eléctricos durante los meses de temperaturas extremas.

Por ello, la Unión de Usuarios propone ampliar el subsidio a mil 200 kWh bimestrales para cubrir las necesidades reales de los hogares sonorenses. Peinado Luna también denunció que la CFE culpa injustamente a los ciudadanos por los apagones al señalar que muchos se "auto-reconectan".

"Es un tema de supervivencia humana. Cuando no hay ingresos y afuera hay 50 grados, cualquier padre busca cómo mantener viva a su familia" , subrayó.

El presidente de la Unión de Usuarios reiteró que insistirán ante el Congreso en reformar la Constitución para incluir el suministro de energía eléctrica como un derecho fundamental, con el propósito de que el acceso no dependa de la capacidad económica de las familias y se establezca un esquema tarifario acorde con las condiciones extremas de Sonora.