Madres de familia avalan que uso de falda no sea obligatorio

Tras la aprobación de la iniciativa que reformará la ley de educación en el estado en el que la falda escolar será opcional y no obligatoria, madres de familia se expresan a favor de la decisión legislativa.

Madres hermosillenses compartieron que el hecho de no obligar a sus hijas a utilizar la falda, genera en las pequeñas seguridad y libertad, así como a ellas la certeza de no tener que sentir que las obligan a utilizar una prenda con la que no se sienten cómodas.



“Tengo una niña de ocho años y no le gusta usar faldas, por comodidad y seguridad de ella pues para mí es mucho mejor que use pantalón, y yo como mamá respeto la decisión que ella tome y estoy a favor de su comodidad, es una excelente idea que se haya aprobado” Indicó Alondra Pérez Cordero, madre de familia.

Las madres no solo reconocen que es una gran avance para la formación escolar el uso libre del uniforme, como mujeres entienden lo difícil de desarrollar actividades dentro y fuera del plantel utilizando falda, pues comparten ellas también tuvieron que usarlas durante su formación.

“En mi opinión yo estoy a favor porque como mujer es más cómodo y más en las escuelas donde hay más niñas y jóvenes, es más seguro para ellas, no estarse cuidando que las estén viendo o que se malinterprete, yo estoy a favor” Amelia Solano Tirado, Madre de familia.

Estudiantes, esperaban la época de invierno para utilizar pantalón porque con anterioridad había planteles muy rigurosos con el uso debido del uniforme, Falda Larga, Calceta a la altura de la rodilla, playera o camisa blanca y pelo recogido y solo en diciembre podían acudir utilizando el pants escolar.

“Esa decisión yo la vine conociendo hasta en la preparatoria, donde nos comentaron que podíamos mandar a hacer un pantalón con tela que se pareciera a la de la falda, para mí fue un gran avance” indicó Miriam Noriega, madre de una pequeña de 2 años.

Expresó que es en la secundaria donde los jóvenes son más propensos a realizar acciones en las que vulneren la integridad de las jóvenes como lo es el levantar la falda, el uso de espejos para mirar debajo de las faldas, el ubicarse debajo de las escaleras para mirar debajo de las faldas, entre otras situaciones.

“Me preguntaba ¿Por qué no desde la secundaria o primaria se permite usar pantalón? No es tan necesaria la falda, si podía usar yo pantalón en mi casa o yendo al parque, por qué no usarlo en la escuela también, me parece un gran avance para nosotras las mujeres porque estamos batallando con ese tema desde hace mucho tiempo” agregó Miriam.

Celeste Taddei Arriola, Diputada del Congreso del Estado quien impulsa la iniciativa, compartió que este proyecto de ley tiene como base terminar con la imposición del uso de falda en las estudiantes, ya que implica una violación y falta de reconocimiento a un derecho fundamental como lo es el libre desarrollo de la personalidad.