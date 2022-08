Leonas Negras entregarán trofeos al gobernador Alfonso Durazo

Adolescentes del equipo femenil de futbol Leonas Negras del Club Soles Arroyos entregarán sus trofeos al gobernador Alfonso Durazo, para agradecer el apoyo brindado por parte del Gobierno.

La iniciativa surgió tras el apoyo económico que se les brindó a las jovencitas para pagar las cuotas de inscripción y pudieran jugar en las ligas Real Elite, Liga de San Bosco, Liga de Carmen Serdán y una Interliga, en los cuales obtuvieron dos terceros lugares.

Marco Antonio Villa, director técnico del equipo femenil compartió que desde hace un año cuatro meses, se encuentra en un programa de rescate de adolescentes a través del deporte, mujeres y hombres de las colonias La Cholla y Los Arroyos que conforman los equipos Leones y Leonas negras.

"Es un gran esfuerzo que se hace para mantener a los jóvenes alejados de las drogas, que tengan un porvenir porque no solo el trabajo es en el deporte, se participa con ellos como amigo, desarrollo personal, intelectual y educativo, me interesa que los jóvenes continúen en la escuela y que sigan adelante en su desarrollo personal y profesional", señaló el director técnico.

Para las jovencitas de estas comunidades, estar entre los 3 primeros mejores significa todo, hasta un sueño cumplido, como lo indicó Violeta Bustamante capitana del equipo.

"Mi gusto por el futbol comenzó cuando falleció uno de mis primos, el me decía que yo tenía aptitudes para jugar, pero nunca me anime a entrar un equipo, una vez que fallece, en su honor decidí prepararme, mi primo me veía jugar en las "retas" que se jugaban cuando sus partidos llegaban al medio tiempo, hoy me siento muy bien como capitana del equipo porque cumplí uno de sus sueños", indicó la futbolista.

Con orgullo las jóvenes leonas entregarán dos trofeos reflejo de su capacidad, a la vez que solicitarán la oportunidad de continuar con su preparación académica, pues de los equipos deportivos femenil y varonil, dos hombres y 5 mujeres no quedaron en preparatoria y un joven no pudo entrar a la Universidad.