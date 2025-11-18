El restaurante anunció una serie de promociones del 20 al 23 de noviembre, incluyendo descuentos, 4x1 y vino de cortesía, como parte de su tercer aniversario en Hermosillo.

Como parte de la celebración para conmemorar su tercer aniversario, Sonora Grill Hermosillo anunció una serie de promociones especiales que se realizarán del 20 al 23 de noviembre, con el propósito de agradecer a la comunidad por tres años de confianza y preferencia.

El restaurante destacó que este aniversario marca un momento importante en su trayectoria, pues representa la consolidación de su propuesta gastronómica en Hermosillo, donde han encontrado una respuesta positiva por parte de los comensales que valoran la calidad y el ambiente del lugar.

Las actividades iniciarán el miércoles 20 de noviembre, con un 20 por ciento de descuento en todo el consumo, una promoción diseñada para abrir la semana de festejos con un incentivo accesible para todos los visitantes.

El jueves 21 de noviembre, continuará con una promoción de 4x1 en destilados, enfocada en quienes buscan disfrutar de una experiencia más amplia dentro del catálogo de bebidas premium que ofrece el restaurante.

Para el viernes 22 de noviembre, Sonora Grill Hermosillo dedicará la jornada a la mixología, con una promoción de 4x1 en coctelería, reforzando uno de los elementos característicos de su propuesta: la variedad de bebidas de autor.

El cierre de la celebración llegará el sábado 23 de noviembre, día en el que cada mesa recibirá una botella de vino de la casa en cortesía, como un gesto especial para quienes acompañen la última noche del aniversario.

Directivos del restaurante expresaron que estos tres años han sido un periodo de crecimiento y aprendizaje, y que cada promoción fue diseñada para agradecer a los clientes que han formado parte de su historia desde el inicio. Señalaron que la celebración busca generar momentos memorables y reconectar con quienes han acompañado su desarrollo. Además, ofrecerán más de 3 mil platillos completamente gratis para niños.