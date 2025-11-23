El colectivo femenino presentará un show renovado con nuevas voces y su primer tema inédito

El colectivo femenino Sonora en Ellas se alista para encender el escenario de Cocineros de Fuego, el próximo 26 de noviembre en Grand Agave, donde presentarán un show renovado, con nuevas voces. En esta etapa, el proyecto está integrado por Perla Ross, Karmen Saenz, Arák Millanes y la recién incorporada Judith Leyva, quien debutará formalmente esa noche.

Perla adelantó que la presentación representará un momento importante en la evolución del proyecto. En ese sentido, explicó que “estamos muy emocionadas por esta oportunidad… va a ser un show especial ya que tenemos a una nueva invitada especial… tenemos invitada especial a Judith Leyva”, palabras con las que dio la bienvenida pública a su nueva compañera.

Para Judith, la invitación significó un giro inesperado y emocionante en su camino artístico. Contó que “cuando me llamaron me sorprendió muchísimo… se me hizo un honor que me invitaran” y reconoció que, desde los ensayos, ha encontrado una conexión inmediata con las demás: “me siento muy orgullosa de estar compartiendo escenario con ellas”, añadió Leyva.

Un festival que mezcla fuego y tradición

La esencia de Cocineros de Fuego, donde la gastronomía a la parrilla y la música conviven, encaja de manera natural con la propuesta del colectivo. Judith describió esta relación como una combinación inevitable entre dos placeres: “Tanto comer delicioso como escuchar música son dos placeres que nadie deja de lado… nosotras también tenemos el fuego, pero en el corazón y en la voz”.

La noche será el momento ideal para presentar por primera vez su tema inédito Sonora en Ellas, compuesto por Judith Leyva. Sobre el proceso creativo, Judith detalló: “Me dio tanta alegría… me sentí tan cobijada por ellas. Pensando en lo lindo y también en lo desafiante que es vivir en el desierto… todos esos sentimientos se unieron en esa canción que ahora es un himno para el colectivo”.

Otra de las novedades para Sonora en Ellas será presentarse en un escenario en formato 360°, algo que representa un desafío y una experiencia diferente para el grupo. Perla comentó entre risas que “nos van a poder ver de todos lados”, mientras Judith explicó que esta disposición permitirá acercarse al público de una manera más íntima: “Toda la gente que nos va a ir a ver va a sentir que ellos están con nosotros en ese escenario… como si todos se convirtieran en artistas esa noche”.

Una propuesta cada vez más sonorense

La presentación también reforzará su identidad sonora, cada vez más orientada al origen norteño del proyecto. Karmen señaló que a lo largo del tiempo “nos hemos ido adaptando a hacerlo precisamente más sonorense… darle el lugar a compositores y compositoras del estado”, una intención que forma parte de su crecimiento natural.

Perla recordó que el apoyo del público ha sido un impulso para esa transición. Explicó que “al inicio nos sorprendimos por el apoyo de la gente… y cada vez la música la estamos tratando de hacer más del norte, más norteña”.

Para Judith, integrarse a esta dinámica musical ha sido enriquecedor: “Más que un reto se me hizo muy interesante escuchar versiones de canciones… siento que me nutrió escucharlas”, dijo sobre el proceso de ensamblar estilos distintos.

Karmen añadió que la magia del proyecto se percibe especialmente en el escenario: “Cuando estamos en el escenario… hacemos las armonías y nos apoyamos unas a otras. Eso es lo bonito y la magia”.

Con mirada hacia el futuro

El mensaje que buscan proyectar a las nuevas generaciones de mujeres artistas es claro. Judith destacó el espíritu colaborativo del proyecto al afirmar que “lo que me encantó es que están buscando compartir, no competir… la unión hace la fuerza”. Perla coincidió y agregó que aspiran a inspirar a otras mujeres sonorenses: “Queremos que se vea que también las mujeres sonorenses pueden llegar a grandes escenarios… que alguien se inspire y también busque lograr sus sueños”.

La presentación en Grand Agave será el cierre oficial de sus actividades en 2025. Karmen hizo un balance del año y señaló que “nos fue muy bien… estuvimos en Ciudad de México, Nogales y Hermosillo. Cerrando con el Gran Agave va a ser nuestro cierre como Sonora en Ellas”. De cara a 2026, anticipan una etapa con música inédita, más escenarios dentro de Sonora y presencia en el ámbito nacional.





