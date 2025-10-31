Integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos acusan reducción arbitraria de horas sindicales y hostigamiento institucional.

Integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora denunciaron públicamente a autoridades de la institución por hostigamiento y reducción de horas de trabajo.

Eleazar Herrera, secretario general del Sindicato, explicó que las horas de licencia sindical se redujeron de 74 a 39 horas laborales, bajo el argumento de que se trata del sindicato tiene menor número de afiliados.

“En el mes de agosto se dijo que como el Sindicato perdió proporción nos iban a dar 39 horas, pero aquí la discusión es que ellos no tienen la facultad para hacer eso, eso lo debe hacer un juez” , explicó.

Añadió que las licencias se refieren al tiempo que los docentes pueden dedicar a actividades sindicales dentro de la organización. Esta situación ha afectado a alrededor de 200 agremiados.

Precisó que el próximo jueves 6 de noviembre se reunirán con el secretario de Gobierno para darle seguimiento al tema.