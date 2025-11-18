La Presidenta propone analizar cambios legales, en particular después del asesinato de Carlos Manzo a manos de un menor de 17 años.

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que es necesario abrir un debate nacional para definir si los menores que cometen homicidio deben recibir sanciones equivalentes a las de un adulto.

“Tiene que abrirse el debate sobre este tema. Hay quien piensa que una persona que le quita la vida a otra, aunque tenga menos de 18 años, debe ser sancionada como un adulto; hay quienes piensan que no” , señaló.

Sheinbaum destacó que este análisis debe darse sin dejar de lado la importancia de prevenir que los jóvenes se acerquen a grupos delictivos. “Más allá de una opinión personal, creo que es algo que sí es importante que se discuta y se debata. Nosotros buscamos que ningún joven se acerque a un grupo delincuencial”, dijo.

El tema tomó fuerza tras el asesinato de Carlos Manzo, ex Alcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre y que habría sido cometido por un joven de 17 años. La Presidenta fue cuestionada sobre si este tipo de casos justifican modificar la ley para sancionar de manera distinta a menores involucrados en homicidios.

Programas para alejar a jóvenes del delito

La Mandataria resaltó que su Gobierno apostará por programas que fortalezcan el deporte, la educación y las actividades comunitarias como estrategia principal para prevenir la criminalidad juvenil.

Anunció que pronto presentará los centros comunitarios de alto rendimiento México Imparable, que iniciarán en Michoacán. Estos espacios ofrecerán becas para que jóvenes se integren a actividades deportivas y cuenten con alternativas de desarrollo.

“Se invitará a los jóvenes con una beca a que se activen en el deporte y que no tengan ninguna otra opción” , explicó.

Sheinbaum agregó que las nuevas preparatorias modulares incluirán actividades artísticas y deportivas para fomentar que los estudiantes permanezcan en la escuela.

“Además de que tengan un espacio para estudiar, les guste la escuela, que no la abandonen, junto con la beca Benito Juárez que ya reciben” , comentó.

La Presidenta reiteró que, aunque el debate sobre sanciones es necesario, la prioridad de su administración es abrir oportunidades para que los jóvenes elijan caminos alejados de la delincuencia.