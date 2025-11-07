La presidenta Claudia Sheinbaum pidió una investigación “profunda” para determinar causas y responsables del siniestro en la tienda Waldos del Centro; afirmó que se coordina apoyo a víctimas y familias.

Al pronunciarse sobre la tragedia ocurrida en Hermosillo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió que se deslinden responsabilidades por la explosión e incendio en la tienda Waldos del Centro, donde perdieron la vida 24 personas. Subrayó que la investigación continúa y que corresponderá a la Fiscalía de Sonora determinar las causas y a los responsables del siniestro.

"La primera responsabilidad es de quien tiene un negocio… la autoridad debe inspeccionar conforme a la ley" , expresó durante su conferencia matutina de ayer jueves.

La mandataria sostuvo que la prioridad es la atención a las víctimas: "La obligación de toda autoridad es atender a las víctimas… estar muy cerca de las familias y apoyar en todo lo que se requiera".

Señaló que, en principio, "parece que fue un transformador que estaba dentro de la tienda", por lo que pidió esclarecer en qué circunstancia operaba ese equipo y qué obligaciones tenía la administración del local para evitar riesgos.

Entre las acciones que la presidenta destacó se encuentra la realización de una investigación profunda que permita deslindar responsabilidades entre los propietarios o administradores del negocio y las autoridades encargadas de la inspección, de acuerdo con lo que determine la Fiscalía estatal.

También habló de una reparación integral "hasta donde se pueda y lo acepten las familias", conforme a la legislación de atención a víctimas, así como de garantizar que hechos como este no se repitan, mediante la revisión y el estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad.

El siniestro ocurrió el sábado 1 de noviembre de 2025 en el primer cuadro de Hermosillo. Días después se confirmaron 24 víctimas mortales. Tras el caso, autoridades municipales y estatales han realizado inspecciones y suspensiones temporales en comercios para verificar programas internos y medidas contra incendio.