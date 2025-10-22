Más de 400 empresarios y profesionales de Sonora participaron en el congreso AMASFAC HMO, un espacio diseñado en el sector asegurador y empresarial.

Este 22 de octubre se llevó a cabo el séptimo Congreso AMASFAC HMO, bajo el lema “De la estrategia a la acción”, un espacio diseñado para fortalecer el conocimiento y las habilidades del sector asegurador y empresarial en Sonora. El evento reunió a empresarios, profesionales y líderes interesados en actualizarse y generar nuevas oportunidades de negocio.





Estrategias concretas y aprendizaje práctico





El congreso tuvo como principal objetivo acercar a los asistentes estrategias concretas que puedan aplicar en sus empresas, así como fomentar el intercambio de experiencias entre los participantes. La iniciativa busca que el sector comercial cuente con herramientas que les permitan crecer y enfrentar los retos actuales del mercado.

Janet Portugal Martínez, integrante del comité organizador, explicó que uno de los propósitos centrales del encuentro es generar un espacio donde los empresarios puedan descubrir nuevas oportunidades de negocio y fortalecer sus redes de contacto. Además, resaltó la importancia de compartir experiencias exitosas que inspiren a los asistentes a innovar y mejorar sus prácticas profesionales.

“Hemos tenido bastante asistencia, recibimos alrededor de 400 personas y contamos con grandes expositores que aportan conocimientos de alto nivel, como Moris Dieck y Marcus Dantus” , comentó Portugal Martínez, destacando la calidad y relevancia de los ponentes invitados al evento.





Conferencias y ponentes de alto nivel





La organizadora agregó que Oscar Pérez también formó parte del programa de conferencias, abordando temas relacionados con la sustentabilidad y el cambio climático, aspectos cada vez más importantes para el desarrollo empresarial responsable en la región.

Durante el transcurso del congreso se desarrollaron diversas conferencias que abordaron temas clave como liderazgo, emprendimiento, innovación y crecimiento profesional. Cada sesión fue diseñada para ofrecer información práctica y aplicable a la realidad de los participantes, buscando impulsar su desarrollo integral.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer estrategias innovadoras, herramientas de gestión y modelos de negocio que pueden implementar en sus empresas, lo que contribuye a mejorar la competitividad del sector asegurador en Sonora





Un espacio adecuado para el desarrollo profesional





El evento se llevó a cabo en Villa Toscana, un espacio que fue acondicionado para ofrecer comodidad y funcionalidad a todos los participantes, garantizando que las conferencias y actividades se desarrollaran en un ambiente profesional y propicio para el aprendizaje.

Las actividades comenzaron a las 8:00 horas y se extendieron hasta las 18:00 horas, ofreciendo un programa completo que combinó conferencias magistrales, paneles de discusión y momentos de interacción entre los asistentes.

Más de 400 personas provenientes de distintas ciudades y municipios del Estado participaron en el congreso, lo que reflejó el interés del sector por capacitarse y mantenerse actualizado en temas de relevancia empresarial y aseguradora.

Portugal Martínez destacó que la amplia participación evidencia la importancia de estos espacios para fortalecer el conocimiento, fomentar la innovación y generar conexiones entre profesionales con intereses comunes en la región.

El congreso también permitió a los participantes establecer relaciones estratégicas con otros profesionales del sector, facilitando la creación de redes de colaboración que podrían convertirse en proyectos o alianzas futuras.

Además de la parte académica, las conferencias y actividades motivacionales del evento ayudaron a los asistentes a reflexionar sobre sus propios negocios, fomentando la creatividad y el pensamiento estratégico para enfrentar los retos actuales del mercado.

La jornada ofreció ejemplos prácticos y casos de éxito de reconocidos empresarios, proporcionando inspiración y herramientas que los participantes podrán aplicar directamente en sus empresas y proyectos.

Finalmente, el séptimo Congreso AMASFAC HMO se consolidó como un espacio relevante para el sector asegurador y empresarial de Sonora, fortaleciendo la capacitación, el networking y la innovación, y reafirmando la importancia de mantener a los profesionales actualizados y conectados con las tendencias del mercado.