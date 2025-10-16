La morenista destacó que en Sonora "una de las cosas que nos identifica a chicos y grandes es la pasión por el beisbol".

Lorenia Valles Sampedro, senadora por Sonora, se reunió con estudiantes del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (BTED) Héctor Espino en Hermosillo, donde les aconsejó seguir trabajando para alcanzar sus metas y cumplir sus sueños, esforzándose día a día, además de cuidar de su salud física y mental.

“Son jóvenes muy talentosos. Aquí veo a los próximos Sergio ‘Kalimán’ Robles Valenzuela, leyenda del béisbol y director de esta escuela” , dijo.

"Me da gusto que las y los jóvenes sigan con la afición beisbolista, formándose sanamente en este deporte que requiere de disciplina, buena condición física y mental, así como de trabajo en equipo” , agregó.

Valles Sampedro recordó que el bachillerato BTED forma parte de los programas educativos y deportivos que impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mismo que continúa con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) para dar más oportunidades a las juventudes y formar a las nuevas generaciones de deportistas profesionales.