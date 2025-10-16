Senador Iván Jaimes advierte que la Reforma a la Ley de Amparo deja indefensos a los ciudadanos frente a abusos de poder

La reciente aprobación de la Reforma a la Ley de Amparo ha generado preocupación entre legisladores de oposición, quienes advierten que los cambios representan un retroceso en materia judicial y dejan en estado de indefensión a los ciudadanos frente a los abusos de poder. Entre ellos, el Senador por Sonora, Iván Jaimes Archundia, expresó su rechazo rotundo a la reforma y subrayó los riesgos que implica para los derechos humanos en México.

Un debate maratónico y una votación controversial

El debate sobre la reforma se extendió por más de 14 horas, en el que legisladores de oposición coincidieron en que la nueva ley es “una ley retroactiva disfrazada” que limita el derecho de los ciudadanos a ampararse contra decisiones gubernamentales que afecten sus derechos.

“Es un tremendo golpe a los derechos de todos los mexicanos”, declaró el Senador Iván Jaimes, cuestionando las consecuencias de la ley para casos sensibles como:

Padres que buscan medicinas para sus hijos con cáncer.

Personas que reclaman por pensiones o prestaciones incumplidas.

Mujeres embarazadas y grupos que requieren medicamentos especializados .

. Comunidades LGTB que pueden verse afectadas en su acceso a recursos legales.

Retroceso judicial y riesgos de corrupción

Según Jaimes Archundia, la reforma aprobada de manera fast track por la mayoría oficialista genera un retroceso grave en el sistema judicial, al permitir actos de autoridad que podrían vulnerar derechos ciudadanos. En entrevista posterior a la sesión, afirmó:

“La nueva Ley deja en estado de indefensión a todos los mexicanos que diariamente se amparan para evitar que los actos de autoridad perjudiquen sus derechos, con una retroactividad lamentable. Esto puede abrir la puerta a la corrupción en todos los niveles de gobierno y en empresas de todos los tamaños”.

El legislador enfatizó que, antes de los cambios, la Ley de Amparo protegía derechos humanos, derechos sustantivos y garantías individuales establecidos en la Constitución, además de estar alineada con tratados y convenciones internacionales que México ha respaldado y suscrito.