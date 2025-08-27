El morenista felicitó a la comunidad académica por su nivel y esfuerzo, y reconoció a maestras y maestros por consolidar al ITH como un referente de excelencia educativa.

El senador morenista Heriberto Aguilar Castillo sostuvo un encuentro con estudiantes del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH) en el marco del nuevo ciclo escolar que ha iniciado.

Aguilar Castillo señaló que las y los jóvenes son el motor de cambio del país, y que su energía es ‘’indispensable para la transformación de México” .

El morenista felicitó a la comunidad académica por su nivel y esfuerzo, y reconoció a maestras y maestros por consolidar al ITH como un referente de excelencia educativa.

El próximo 12 de octubre la institución celebrará su 50 aniversario. Aguilar Castillo expresó que cumplen “medio siglo de compromiso con la formación de profesionistas con talento, principios y visión transformadora” .

Heriberto Aguilar compartió a las y los jóvenes su experiencia como universitario de origen humilde, recordando que la educación le permitió transformar su vida y asumir la lucha por la justicia social.

Además, aprovechó para abordar otros temas como el trabajo que se impulsa en el Senado, con reformas que garantizan el salario mínimo por encima de la inflación, acceso a vivienda digna y la recuperación del tren de pasajeros.

El senador invitó a las y los estudiantes a compartir ideas y propuestas para enriquecer la transformación del país.

Finalmente se reunió con el director del ITH, Ing. Rogelio Noriega Vargas, para dialogar sobre los retos de la educación superior y el papel de las universidades en el desarrollo de Sonora y de México.