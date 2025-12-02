Suspenden servicio en varias colonias por reparación de tubería en Hermosillo

martes 02 dic. 2025 - 10:30 a. m.

Agua de Hermosillo informó que este martes 2 de diciembre se realizan trabajos de reparación en el sector norte.

Agua de Hermosillo informó que la mañana de este martes 2 de diciembre realiza trabajos de reparación en una línea de conducción de 6 pulgadas, ubicada en la intersección de Saturnino Campoy y Calle 13, lo que obligó a suspender temporalmente el suministro de agua potable en varias zonas del sector.

El organismo detalló que las siguientes colonias registrarán baja presión o intermitencias durante el periodo de maniobras:

  • Sahuaro
  • Mirasoles
  • Rancho Bonito
  • Hacienda del Sol
  • Álvaro Obregón
  • Jerez del Valle
  • Sectores aledaños

El personal técnico calculó que la reparación y el restablecimiento del servicio tomará aproximadamente 4 horas, siempre y cuando no surjan contratiempos. Agua de Hermosillo agradeció la comprensión de los usuarios y recordó la importancia de mantener en buen estado los tinacos y contenedores, para cubrir las necesidades básicas mientras se restablece el servicio.

