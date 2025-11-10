La Secretaría de Salud informó que dos mujeres, de 57 y 16 años, y un hombre de 18, permanecen hospitalizados y se encuentran estables.

A más de una semana de la explosión registrada en la tienda Waldo’s del Centro de Hermosillo, la Secretaría de Salud del Estado informó este lunes 10 de noviembre que tres personas permanecen hospitalizadas en una clínica privada de la ciudad, todas en condición estable y con heridas menores.

Pacientes en recuperación

De acuerdo con el reporte oficial, los pacientes son dos mujeres de 57 y 16 años, y un hombre de 18 años, quienes presentan quemaduras en menos del 5 al 10% de su superficie corporal.

La dependencia detalló que el personal médico continúa realizando lavados quirúrgicos para prevenir complicaciones o infecciones, y que los especialistas evalúan las condiciones más adecuadas para otorgarles el alta médica en los próximos días.

“Personal médico del hospital estará valorando las condiciones más adecuadas para su próxima alta por mejoría,” precisó la Secretaría de Salud en un comunicado.

Avances tras la tragedia

La explosión e incendio ocurridos el pasado 1 de noviembre en la sucursal Waldo’s de la calle Dr. Noriega, en la colonia Centro, dejaron un saldo de 24 personas fallecidas y 12 lesionadas , con el fallecimiento del señor Marco Segundo de 81 años al no sobrevivir quemaduras de segundo y tercer grado en el 90% de su cuerpo, el pasado jueves 6.

En los días posteriores, 15 personas recibieron atención médica hospitalaria; la mayoría ya fue dada de alta. Autoridades locales y federales continúan la investigación para determinar las causas exactas del siniestro, que preliminarmente se atribuye a una falla en un transformador dentro del local.

El gobernador Alfonso Durazo informó ayer domingo que, en búsqueda de asegurar una investigación “exhaustiva y rigurosa”, solicitó apoyo a la Universidad Autónoma de México (UNAM) y al Instituto Politécnico Nacional (IPN) para que sus equipos técnicos multidisciplinarios de ingeniería coadyuven en la realización de los diversos peritajes por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).