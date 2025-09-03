La Secretaría de Educación y Cultura de Sonora informó que este miércoles 3 de septiembre las clases se mantienen con normalidad en Hermosillo, ya que Protección Civil no ha solicitado suspensión de actividades escolares.

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) de Sonora confirmó que este miércoles 3 de septiembre sí habrá clases en Hermosillo, pese a las lluvias registradas en la capital.

El organismo señaló que no se ha recibido ninguna solicitud de suspensión por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil, por lo que las actividades escolares continúan de manera regular en todos los planteles.

La SEC llamó a madres, padres y tutores a mantener precaución en los traslados y atender las indicaciones que emitan las autoridades de Protección Civil y Tránsito Municipal durante la jornada.

Asimismo, recordó que cada plantel cuenta con protocolos internos de seguridad para actuar en caso de contingencia climática.



