El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, sostuvo diversos encuentros estratégicos en Washington, como parte de su gira de trabajo.

Astiazarán Gutiérrez se reunión con el embajador mexicano Esteban Moctezuma, para fortalecer una agenda binacional que acerque más oportunidades de desarrollo, nuevas rutas de colaboración que fortalezcan el desarrollo integral de Hermosillo al igual que la participación ciudadana y la innovación.

Durante la jornada de reuniones también sostuvo un encuentro con Joseph Addington, editor asociado por Latin American Affairs en The American Conservative, con quien dialogó sobre la realidad regional y las dinámicas entre Latinoamérica, Hermosillo y Estados Unidos en materia de crecimiento y colaboración conjunta.

“Empezamos nuestra agenda de trabajo de hoy con una reunión con Joseph Addington, Associate Editor for Latin American Affairs en The American Conservative, para dialogar sobre la realidad regional y las dinámicas entre Latinoamérica, Hermosillo y Estados Unidos, especialmente en temas de desarrollo y oportunidades compartidas” , dijo.

En materia de participación comunitaria, se reunión con Sofía Herrera, gerente del programa Internacional Republican Institute (IRI por sus siglas en inglés), organización dedicada al fortalecimiento democrático y la participación ciudadana a nivel internacional donde compartieron experiencias que enriquecen el trabajo comunitario de Hermosillo.

"De igual manera acudimos al Departamento de Estado para reunirnos con Ricardo Pita, Senior Advisor en Western Hemisphere Affairs el cual fue muy productivo ya que nos permite fortalecer vínculos y explorar nuevas áreas de colaboración en beneficio de Hermosillo" , agregó.

El Gobierno Municipal, encabezado por 'Toño' Astiazarán, reiteró el compromiso de fortalecer la colaboración con Estados Unidos y aprovechar la condición fronteriza de Sonora para seguir impulsando oportunidades que acerquen más desarrollo y bienestar a hermosillenses.