El Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora (IMTES) exhorta a estudiantes a tramitar su credencial para hacer válidos sus pasajes gratuitos.

A partir de este lunes 11 de agosto el servicio del transporte público en Hermosillo estará operando de manera regular, con un total de 345 unidades, informó Carlos Sosa Castañeda, coordinador del IMTES.

Explicó que la regularización en el servicio tiene el objetivo de reducir los tiempos de espera en beneficio de los usuarios, que a partir de este lunes se contemplan a los más de 30 mil estudiantes de universidad, quienes regresaron a clases.

“Es importante invitar a todos los estudiantes a sacar su credencial, revalidar sus tarjetas para poder hacer efectivos sus pasajes gratuitos… Los centros de atención que presentan más afluencia es el que se encuentra frente al Jardín Juárez, pero también tenemos uno en Unison” , comentó el coordinador del IMTES.

Durante la temporada vacacional de verano el servicio se redujo en un 25 por ciento con la circulación de 247 unidades.

“Hemos normalizado nuestro programa operativo de servicio. Veníamos circulando con 247 unidades, hoy lunes salimos con 345 para prestar el servicio a la ciudadanía, normalmente cuando hay receso escolar recordemos que los aforos se reducen alrededor de un 25 por ciento” , expresó.

Añadió que el horario de prestación de servicio es de las 6:00 a 22:30 horas, además señaló que durante la mañana de este lunes no se registró ningún inconveniente relacionado con la alta demanda de pasajeros y con el servicio del transporte público.

Los módulos de credencialización se encuentran ubicados frente a Jardín Juárez en el centro de Hermosillo y el otro en el segundo piso del edificio 8A de la Unison.