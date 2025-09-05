El incidente ocurrió alrededor de las 19:00 horas y la causa habría sido por acumulación de gas, dejando a una mujer con quemaduras de primer y segundo grado.

La tarde de este viernes se registró una explosión en las inmediaciones de un domicilio ubicado en la colonia Verbena, al norte de la ciudad de Hermosillo, Sonora, dejando a una persona herida.

Según los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 19:00 horas y la causa habría sido por acumulación de gas en la vivienda, originado presuntamente por la línea de suministro de una secadora.

Tras ser alertados, elementos de Bomberos de la Estación 4 y Protección Civil acudieron al lugar ubicado en la calle de Las Pizcas y Cerrada De las Siembras.

En el sitio, una mujer del que se desconoce su identidad, resultó con quemaduras de primer y segundo grado en una de las piernas.

Finalmente, los cuerpos de emergencia auxiliaron a la persona lesionada y fue trasladada para recibir atención médica.