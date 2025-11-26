De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil de color rojo con placas de afiliación circulaba de norte a sur cuando perdió el control y terminó por impactar un poste de alumbrado público.

La mañana de este miércoles se registró un fuerte incidente vial luego de que un vehículo Mazda impactara contra un poste de alumbrado público sobre el bulevar Solidaridad y calle Yécora en la colonia Hidalgo, en Hermosillo.

De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil de color rojo con placas de afiliación circulaba de norte a sur cuando perdió el control y terminó por impactar un poste de alumbrado público.

Testigos en el sitio señalaron que el chofer intentó esquivar a un motociclista, lo cual provocó que perdiera el control de la unidad y volcara hasta impactar con el poste.

Otra unidad habría provocado accidente

Según la versión del motociclista, en este hecho habría participado un vehículo tipo pickup de color rojo.

El conductor relató que el pickup dio vuelta en ‘U’ en esa intersección, movimiento que no fue visto por el arbotante del Mazda que según él venía a exceso de velocidad.

“El Mazda venía detrás de mí al llegar a la vuelta en U , un vehículo pick up rojo dio vuelta, respectivamente. En U pero sin luces. Y al venir a exceso de velocidad el Mazda no tuvo tiempo de frenar porque nunca vio al pick up rojo y yo me percaté de la acción” , señaló Arian, conductor de la unidad motorizada.

La motocicleta habría frenado para dar tiempo a la otra unidad de maniobrar, sin embargo, terminó por volcar.

“Comencé a frenar porque de mi lado izquierdo venía el Mazda acceso de velocidad, entonces al yo frenar le di espacio para maniobrar lo cual no le funcionó porque al momento de hacerse a la derecha encendió sus luces altas es ocasionó que el pick up que dio vuelta en u se hiciera al mismo tiempo a la derecha” .

“Quitándole el único espacio para maniobrar al Mazda y el Mazda para no llevarme a mí sigue haciéndose más hacia su derecha y para evitar estamparse con el señalamiento del socavón volanteo al lado izquierdo ocasionando todo el accidente" , agregó.

El conductor aseguró que él sí manejaba con precaución, pero el exceso de velocidad del Mazda hizo “que no pudiera controlar el carro" y no alcanzó a frenar para evitar que lo atropellaran.

Finalmente, señaló que tras el accidente se detuvo para auxiliar al conductor del vehículo rojo.



