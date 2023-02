Tramitología retrasa regularización de 'chocolates': Condefa

Los automóviles americanos continúan entrando a Sonora, sin embargo, los números de legalización bajaron abruptamente al inicio de este año, un tema que compartió Omar Lugo Patrón en Expreso 24/7.

Cuando se planteó el tema de la regularización de autos en el estado se estimaba que durante el proceso legalizaran al menos 530 mil vehículos usados de procedencia extranjera, un número que está lejos de alcanzarse, pues apenas van 166 mil hasta el momento.

Omar Lugo Patrón, dirigente de la Comisión Nacional en Defensa de la Economía Familiar (Condefa) platicó sobre los retos que se presentan a la hora de intentar el proceso de regularización en el estado.

La primera razón por la que no se está llevando a cabo este proceso, dijo, es el factor económico que se presenta durante enero y febrero, que son meses muy fuertes para las familias del estado, y otra es la cantidad de procesos que se deben llevar a cabo, específicamente uno en el que un notario debe emitir un documento en el que se exponga la fecha exacta de ingreso al país del automóvil.

“Aquí no se ha permitido que los carros que no estaban en el país antes de octubre del 2021 no se pueden regularizar a menos que se compruebe con un notario; hay miles de personas que perdieron el documento y otros a los que les fue entregado un documento falso, nosotros los estamos ayudando en el tema de regularización” mencionó.

Dificultades en el proceso



En otros estados, como Baja California y Chihuahua se ha implementado un proceso en el que un notario del vecino país del norte expide un documento en el que se expone la serie del vehículo y certifica la fecha en la que salió, sin embargo, esa opción no es válida en el estado.



“No lo quieren implementar porque se creó un negocio en el Repuve, ya que si tenías un auto que no entraba al proceso de regularización, pagabas una cantidad a los titulares y con eso podías regularizarlo, sin embargo se están presentando las consecuencias, ya que hay casos de personas que los legalizaron, y en la agencia fiscal no les pueden expedir las placas porque no cumplen con el decreto” añadió.

Hay muchos casos de vehículos que siguen sin poder tramitar sus placas a pesar de que iniciaron el trámite hace tiempo debido a que no cumplen con las fechas establecidas en el decreto, pero que al pagar en el Repuve, prometieron ayudarles.

“Estamos viendo el caso de los vehículos con letra, que es un tema que no se ha podido resolver, ya que son muchísimos los autos con títulos falsos, estamos hablando de más de 300 mil autos que aún faltan por regularizar; a diario llegan autos americanos que intentan empezar el proceso de regularización cuando acaban de ingresar al país, sí lo pueden hacer, pero por medio de pagos de corrupción de la Repuve” finalizó.