El alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez se sumó a los casi cuatro mil hermosillenses que vivieron un domingo de convivencia, ambiente musical y las delicias gastronómicas.

El presidente municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, se sumó a los casi cuatro mil hermosillenses que vivieron un domingo de convivencia, ambiente musical y las delicias de la Muestra Gastronómica del Kino Fest 2025.

Astiazarán Gutiérrez se sumó a las prestadoras y prestadores de servicios turísticos en un reconocimiento a las Asociación Civil ‘La Jauría’ por su contribución al lucimiento de este destino turístico entre amantes del motociclismo que cada año protagonizan una rodada desde Hermosillo.

“Entregar este reconocimiento nos recuerda lo importante que es la constancia, el Kino Fest no nace con esta administración y yo espero que tampoco concluya con esta administración” , señaló.

Agregó que “por eso es importante que cada vez, como sucedió con el Festival del Globo, como sucedió ahora con las Fiestas del Pitic, y con cada una de las actividades que tenemos, que vayan creciendo y consolidándose, porque esto le va a ayudar por supuesto a Kino y le va a ayudar mucho también a Hermosillo” .

El munícipe convivió con comerciantes y comensales , así como con las y los integrantes de La Jauría, encabezados por Ricardo Galarza, presidente de la organización en Sonora.

Durante el evento, el alcalde entregó un reconocimiento a la señora Gloria Rivera, vecina de Bahía de Kino por ser una activa promotora de este balneario y sus muchos atractivos, mientras que Noé Bustamante, también residente de Kino, destacó el trabajo de todo el equipo de trabajo de la Dirección de Desarrollo Turístico.

A cambio de un donativo de alimentos no perecederos para el DIF Hermosillo, el Municipio brindó trasladó a algunos asistentes desde la capital sonorense al destino turístico para formar parte de la tradicional muestra gastronómica.