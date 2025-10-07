El incidente, registrado alrededor de las 13:00 horas, también afectó de manera parcial a un establecimiento de comida.

Un fuerte incendio se registró la tarde de este martes en una llantera ubicada en los bulevares Clouthier y Labradores, al sur de la ciudad de Hermosillo.

El incidente, registrado alrededor de las 13:00 horas, también afectó de manera parcial a un establecimiento de comida.

Primeros reportes indican que dos personas resultaron heridas tras el incidente de esta tarde.

Se trata de un hombre de 29 años quien resultó con quemaduras de primer y segundo grado, y por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital General del Estado.

Asimismo, un masculino de 57 años de edad presentó quemaduras de primer grado y fue llevado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Zona 2.

Elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo se abocaron en la extinción del incendio, situación que fue controlada por los cuerpos de emergencia en el lugar