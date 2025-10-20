La vialidad, usada como desvío del Paseo Río Sonora, será intervenida este miércoles por mantenimiento.

El Gobierno de Hermosillo anunció el cierre temporal de la Prolongación Serna, en el tramo comprendido entre Real del Arco y Canal San Antonio, este miércoles 22 de octubre de 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, debido a labores de compactación de tierra.

La vialidad, que actualmente funciona como ruta alterna del bulevar Paseo Río Sonora, será intervenida como parte de los trabajos complementarios a la sustitución del colector sanitario que se realiza desde finales de septiembre en esa zona.

El Ayuntamiento informó que la medida es temporal y forma parte del proceso de mantenimiento y nivelación del terreno, necesario para mejorar las condiciones de circulación en la rúa.

Durante las horas de cierre, se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y utilizar vías alternas para evitar retrasos, especialmente en los horarios de mayor tráfico.

La Prolongación Serna fue habilitada como ruta provisional desde el pasado 30 de septiembre, luego de que Agua de Hermosillo cerrara un tramo del Paseo Río Sonora entre Real del Arco y Canal San Antonio por las obras de modernización del colector.

El Gobierno de Hermosillo reiteró que el cierre será únicamente durante el horario anunciado y que la circulación será reabierta una vez concluidos los trabajos de compactación.