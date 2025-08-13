Inspirado en el Oktoberfest original de 1810 en Múnich, Alemania, el evento conservará sus elementos característicos: carpas, comida típica alemana, música tradicional y mucha cerveza, sumando el toque local.

Música, gastronomía y las mejores cervezas locales e invitadas se reunirán el próximo sábado 4 de octubre en el Parque La Ruina con la edición 2025 de La Ruina Oktoberfest, a partir de las 17:00 horas.

Alejandro Gil, representante del Parque La Ruina, explicó que la esencia de la celebración alemana se adaptará al estilo de la capital sonorense : “Queremos que Hermosillo viva el Oktoberfest con su propio estilo, mezclando la calidez y sabor sonorense con las tradiciones cerveceras más reconocidas del mundo” .

Se espera la asistencia de mil 500 personas. El acceso general tendrá un costo de 350 pesos, con una preventa especial de los primeros 100 boletos a 200 pesos, disponibles en línea y en puntos físicos de La Ruina.

“Queremos que sea todo una experiencia que combine tradición, cultura y diversión; que todos se sientan como en Múnich, pero con nuestro toque local” , comentó.

Alex Duarte, de Cerveza La Ruina, adelantó que se contará con más de 10 cervecerías invitadas de diferentes partes de México, con propuestas de estilo alemán, aunque no se hacen en Alemania. Entre ellas, mencionó la Sonora Pilsner, la Black Lager (Schwarbier), la Dorada Hell Lager y el lanzamiento especial del festival: una Hefeweizen.

El responsable de experiencia cultural, musical y gastronómica, Jorge Soto, aseguró que el evento será diseñado para sumergir a los asistentes al auténtico Oktoberfest. El cartel musical incluirá a la Orquesta del Pacífico, Primo Luis, La Embajadora Sonora Dinamita, Toy Selecta y un conjunto norteño sorpresa.

Por su parte, Lilia Agued, encargada de la experiencia y concepto, anunció que será un ambiente que une la tradición, cultura y diversión en un festejo con levantamiento de tarro, módulo de hidratación gratuita y una isla de bacanora con mixología especial. El evento será exclusivo para mayores de 18 años.