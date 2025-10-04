Carlos Ariel Zamora, de 15 años y originario de Guaymas, forma parte del programa Rostros Felices, donde ha recibido tres cirugías reconstructivas y apoyo emocional.

Carlos Ariel Zamora Rodríguez, de 15 años y originario de Guaymas, Sonora, continúa su proceso de atención dentro del programa Rostros Felices, con acompañamiento del Voluntariado CIMA.

De acuerdo con su familia, el primer procedimiento lo recibió a los cinco años en otro hospital; posteriormente, al acudir al Hospital CIMA, inició una ruta de seguimiento que ha incluido tres cirugías reconstructivas con equipos de especialistas que participan en las jornadas.

“Cada año venimos… cada vez con más esperanza”, señaló Laura Cristina, madre de Carlos.

El adolescente describe el proceso como un cambio en dos planos: imagen y ánimo. “Siento un cambio muy grande. Me veo diferente… pero sobre todo me siento diferente. Con más seguridad, con más confianza. Y mucho, muchísimo agradecimiento”, comentó.

Según la familia, además de las cirugías, el esquema contempla terapias y acompañamiento emocional. El objetivo —explican— es sostener los avances médicos con trabajo terapéutico que ayude a consolidar la autoestima y la confianza del paciente.



