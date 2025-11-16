Su objetivo, dice, es contar historias que la ciudad necesita escuchar: la del vaquero del desierto, la de los pueblos originarios, la de los migrantes que cruzan rutas invisibles, la de la fauna que define al estado, la de las mujeres que sostienen la tierra.

Desde hace más de una década el muralista hermosillense Roberto Villalobos Rascón, crea murales en las calles más emblemáticas de la ciudad, bardas de escuelas y paredes deterioradas han dado vida a la imagen urbana de Hermosillo con obras representativas de la identidad sonorense.

Su historia comenzó de manera sencilla, mencionó que desde joven tuvo acercamientos al arte y actividades con la pintura, pintaba por gusto: pequeños bocetos, retratos improvisados y figuras que nacían entre cuadernos viejos. Todo cambió cuando fue invitado a intervenir un muro de la Secundaria No. 24 ubicada en las faldas del Cerro de la Campana.

“El interés en el arte, lo traigo desde nacimiento, entonces necesitaba expresarlo en las calles fue por eso que me decidí a empezar a pintar estos murales, mi primer obra fue en la secundaria no. 24, pinté una lagartijas y una serpiente” , expresó.

A partir de ese entonces, ha participado en otras escuelas, avenidas principales como la calle Rosales, a la fecha ha creado más de 60 murales alrededor de toda la capital sonorense y sus diseños se caracterizan por reflejar y promover la historia y cultura sonorense.

Su objetivo, dice, es contar historias que la ciudad necesita escuchar: la del vaquero del desierto, la de los pueblos originarios, la de los migrantes que cruzan rutas invisibles, la de la fauna que define al estado, la de las mujeres que sostienen la tierra.

Para él, el arte conlleva una responsabilidad social. Comentó que en sus visitas recientes a distintas escuelas ha notado que las y los estudiantes muestran un creciente interés por sus obras, lo que confirma que en los últimos años la juventud ha desarrollado una mayor inclinación hacia las artes plásticas.

“Hay muchos adolescentes interesados en las artes; a finales del ciclo pasado en junio y en octubre de este año estuvimos en la Secundaria 24 y muchos jóvenes se manifestaron positivamente preguntando que si cuándo íbamos a hacer algo igual, lo mismo pasó en la Primaria Vicente Guerrero” , dijo.

Hoy, Roberto no solo continúa llenando de color los muros de Hermosillo, sino que también inspira a nuevas generaciones a mirar el arte como un camino posible. Cada mural, dice, es una oportunidad para dejar un mensaje en la ciudad y para que quienes lo observan se reconozcan en él.

Con el apoyo de su hija, que ha encontrado en el muralismo una forma de crecimiento personal, Roberto mira hacia el futuro con entusiasmo. Su intención es seguir contando historias, rescatar tradiciones y dar voz a quienes pocas veces son escuchados, utilizando como lienzo las paredes que antes estaban en silencio.

Mientras haya una barda vacía y una historia por contar, asegura, él seguirá pintando. Porque para Roberto Villalobos Rascón el arte no solo embellece la ciudad: también la une, la refleja y la transforma.