Xenia Flores contó que les pedían registrar su vestimenta diaria "por si se quemaba todo".

Tras el trágico incendio ocurrido el sábado 1 de noviembre en una tienda Waldo’s del centro de Hermosillo, que cobró la vida de 23 personas y dejó a otras 12 lesionadas, ha cobrado relevancia el testimonio de una exempleada que revela una práctica interna inusual, hoy vista como una inquietante señal de alerta.

Xenia Flores, estudiante universitaria y excolaboradora de la cadena, compartió en redes sociales una experiencia vivida durante su breve tiempo en la empresa: sus superiores les pedían anotar cómo iban vestidos cada día.

Extraña instrucción

Flores ingresó a Waldo’s el 18 de julio de 2024 y diez días después fue convocada a una reunión con una supervisora y un gerente, quienes les explicaron que el propósito era poder identificarlos "si se quemaba todo" .

"Nos pidieron los registros de cómo vestíamos para identificarnos, según ellos. En ese momento se me hizo raro, extraño" , relató la joven en un video publicado en Instagram.

Flores renunció el 5 de agosto de 2024 para retomar sus estudios. Al conocer la noticia del incendio en la sucursal del Centro, recordó el episodio y decidió hacerlo público nuevamente.

Cuestionamientos a seguridad en Waldo's

El testimonio se suma a las críticas por presuntas negligencias y omisiones en materia de seguridad dentro de los establecimientos de la cadena. La joven lamentó lo ocurrido y consideró que la tragedia "no fue un accidente, sino algo que pudo haberse evitado con normas, protocolos y revisiones constantes" .

El señalamiento cobra fuerza luego de que autoridades confirmaran que la tienda afectada no contaba con un programa vigente de Protección Civil desde 2021.

