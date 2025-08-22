El programa continuará para atender el rezago habitacional en Hermosillo y Sonora, con el compromiso de garantizar hogares dignos y accesibles.

La Secretaría del Bienestar anunció que el proyecto de vivienda originalmente planteado en el predio CADAM, al poniente de Hermosillo, será reubicado en otra zona.

El titular de la dependencia, Fernando Rojo de la Vega, señaló que la decisión responde a las inquietudes de vecinos de las colonias cercanas, quienes manifestaron su oposición a que el plan se desarrollara en ese punto específico de la ciudad.

Pese a la reubicación, la autoridad federal confirmó que el Programa de Vivienda para el Bienestar se mantiene firme y busca atender el rezago histórico en materia habitacional en Hermosillo y en todo Sonora, ofreciendo hogares dignos, accesibles y seguros.

“Seguiremos trabajando con cercanía, respeto y sensibilidad, convencidos de que solo escuchando a la ciudadanía podremos construir soluciones duraderas que beneficien a todos”, expresó Rojo de la Vega en un mensaje difundido en redes sociales.

El funcionario subrayó que el Gobierno Federal continuará impulsando proyectos que respondan a la necesidad de vivienda, priorizando la participación ciudadana y el consenso con las comunidades.



