Un perro pastor belga fue rescatado alrededor de las 20:00 horas de este jueves por elementos de Bomberos de Hermosillo luego de que se encontrara atrapado dentro del vertedor de la presa Abelardo L. Rodríguez.

Como primeros respondientes acudieron agentes de la Policía de Hermosillo quienes dieron aviso a los cuerpos de emergencia tras un reporte al número de emergencias 911.

En el sitio, Bomberos de Hermosillo así como Rescate Animal se abocaron en el rescate del canino, el cual presentaba algunas heridas.

Durante las tareas se anclaron cuerdas para que los rescatistas pudieran descender hacia el vertedor de la presa y poder ingresar en una jaula al animalito y ponerlo en una zona segura.

Tras más de 10 minutos de intensas labores, el pastor belga pudo salir de la zona que ya comenzaba a inundarse por las lluvias.

Finalmente, quedó resguardado en un refugio donde se le brindará alimento y atención médica veterinaria, informaron rescatistas en el sitio.