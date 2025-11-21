Un presunto captor murió durante el operativo

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), a través del Grupo Antisecuestros y en coordinación con corporaciones del Gabinete de Seguridad, rescataron a una mujer que había sido privada de la libertad el pasado 20 de noviembre en la colonia Quintas del Sol. La Fiscalía informó que. durante el operativo realizado en un domicilio de la colonia Altares, un presunto agresor fue abatido.

Desde el lunes en redes sociales familiares habían solicitado apoyo ciudadano para localizar a Patricia Margarita “N”, de 37 años, después de que fuentes extraoficiales reportaran haber sido testigos de un grupo de hombres armado obligaron a la mujer a ingresar al abarrotes que administra en el sur de la ciudad a la hora que se preparaba para cierra la tienda, y se la llevaran privada de su libertad en su propio auto. Horas después se hallaron su vehículo y teléfono en una zona de monte.

Localizan domicilio donde estaba secuestrada

Tras varios actos de investigación, las autoridades ubicaron la casa donde la mantenían retenida. La Fiscalía informó que, al llegar al inmueble en Altares, los agentes fueron agredidos por hombres armados.

Los policías repelieron el ataque y uno de los señalados fue neutralizado en el lugar, más no se reportaron agentes lesionados.

Tras el aseguramiento del domicilio, los elementos del Grupo Antisecuestros localizaron a la mujer con vida y en condiciones estables. La FGJES confirma que fue puesta bajo resguardo y se le brindó atención inmediata.

Se mantiene un operativo en la zona para ubicar y detener al resto de las personas involucradas en el secuestro.