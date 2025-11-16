El incremento coincide con el inicio de la temporada fresca, cuando comienza el uso más frecuente de estufas, hornos y calentadores de agua.

El Departamento de Bomberos de Hermosillo ha registrado un aumento significativo en los reportes por olor a gas en distintos sectores de la ciudad, tanto hogares como en comercios, indicó el comandante Juan Francisco Ortega.

Sobre el repunte aclaró que es un comportamiento estacional que se presenta cada año cuando comienzan a utilizarse estos dispositivos, y explicó que su uso continuo después de largos periodos de inactividad suelen evidenciar equipos, válvulas y conexiones que alertan a la ciudadanía.

“Algunos dispositivos que utilizan gas, están empezando a usarse, como son los hornos o los calentadores de agua, y eso de alguna manera manifiesta la deficiencia” , señaló.

Matty Ortega comentó que este incremento no solo ocurre en domicilios particulares, sino también en negocios como taquerías y cocinas económicas, donde se han recibido más reportes durante las últimas semanas.

Por tal motivo, reiteró a quienes operan con gas a que deben realizar revisiones periódicas de sus instalaciones, desde los equipos domésticos hasta los utilizados con fines productivos.

Ante ello, el Departamento de Bomberos exhortó a la ciudadanía a revisar sus instalaciones antes de poner en marcha equipos de calefacción o cocina, verificar las mangueras, evitar fugas y acudir a técnicos certificados para la reparación de cualquier falla y ante cualquier aroma a gas llamar al 911.