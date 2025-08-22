Agua de Hermosillo informó que concluyeron las reparaciones en la línea de conducción de 24 pulgadas que afectó a colonias del centro y poniente de la ciudad.

Después de dos días de trabajos de reparación en la línea de conducción de 24 pulgadas, Agua de Hermosillo informó que el servicio comenzará a normalizarse en las colonias de la franja centro y poniente de la ciudad que resultaron afectadas por la suspensión.

La paramunicipal detalló que a partir de las 17:00 horas de este viernes se abrieron las válvulas de control para reactivar el flujo de agua en la red de conducción. El procedimiento se está realizando de manera gradual, con el fin de evitar daños a la infraestructura por aire atrapado o golpes de ariete.

De acuerdo con el organismo, se prevé que el suministro se estabilice de forma paulatina en el transcurso de la tarde y noche, y quede completamente restablecido durante el sábado.

Agua de Hermosillo agradeció la comprensión de los usuarios e invitó a mantener medidas preventivas, como contar con tinacos o contenedores de almacenamiento, para enfrentar contingencias de este tipo.



