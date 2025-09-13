Las fundaciones López Caballero y Mi Ciudad iniciaron la remodelación del campo de la Unidad Deportiva Pueblitos en Hermosillo.

La Fundaciones López Caballero y la Fundación Mi Ciudad dieron inicio a los trabajos para la renovación del pasto sintético en la Unidad Deportiva de la colonia Pueblitos en Hermosillo.

Alejandro López Caballero, presidente de la Fundación, destacó la importancia de remodelar este espacio deportivo ya que es sede de una de las ligas de futbol más grandes en Hermosillo, misma que reúne a alrededor de 3 mil niñas, niños y jóvenes jugadores.

“ La Fundación Mi Ciudad y todo el patronato nos decidimos a darle vida a este campo que ya está algo dañado por el uso, se le pondrá pasto sintético nuevo y de muy buena calidad ”, expresó.

Añadió que que se beneficiará a la liga norte que está integrada por alrededor de 150 equipos de niñas, niños y jóvenes de diferentes zonas de la ciudad.

Remodelación concluirá en cinco semanas

En la primera etapa de la remodelación se retirará el pasto sintético existente y, posteriormente, se llevarán a cabo trabajos de nivelación del terreno. Se estima que la obra concluirá en un plazo de cinco semanas.

En el evento también estuvo presente Alejandro López, presidente de Fundación Mi Ciudad, y vecinos del sector, quienes celebraron la remodelación de un espacio que ofrecerá mejores condiciones para el deporte y la convivencia comunitaria.