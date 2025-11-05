Ayuntamiento anuncia separación de Fernando Morales para garantizar imparcialidad en la investigación de la tragedia en Waldo’s que dejó 23 muertos

A solo cinco días del incendio en la tienda Waldo’s del Centro de Hermosillo, que cobró la vida de 23 personas, el presidente municipal de Hermosillo confirmó la separación del cargo de Fernando Morales, titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil, también con el objetivo de mantener la neutralidad en el proceso.

Horas antes, en su propio mensaje a la comunidad, el gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció la remoción del titular de Protección Civil estatal, Armando Castañeda, mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES) continúa con las investigaciones.

Alcalde de Hermosillo: “Estamos de luto, pero unidos”

El alcalde de Hermosillo emitió un mensaje dirigido a la ciudadanía en el que reiteró su solidaridad con las familias de las víctimas y reconoció el esfuerzo de los cuerpos de emergencia durante el siniestro.

“Hermosillo está unido en un sentimiento de luto y solidaridad. La explosión ocurrida este fin de semana es una tragedia que nos ha dolido profundamente a todas y a todos”, expresó.

“Mi reconocimiento y gratitud a las mujeres y hombres de Bomberos de Hermosillo, Policía Municipal, Cruz Roja, DIF, personal de salud y cuerpos de rescate. Para los ciudadanos que ayudaron a salvar vidas, todo mi reconocimiento.”

El alcalde confirmó que solicitó la separación del titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Fernando Morales, para que pueda colaborar con la investigación “desde un espacio de neutralidad”.

“Seguimos trabajando en total coordinación con el Gobierno del Estado porque ahora lo más importante es estar del lado de las víctimas y de sus familias”, enfatizó.

Cuatro personas siguen hospitalizadas

Durazo informó que cuatro personas continúan recibiendo atención médica: Marco, Dana, Gloria y María Isabel . Esta última fue trasladada al hospital Valley Wise de Phoenix, Arizona, acompañada por personal médico y un familiar.

“No hablamos de cifras. No hablamos de daños materiales. Hablamos de vidas perdidas, de familias que hoy caminan con un vacío que ningún consuelo puede llenar”, expresó el gobernador. Subrayó que la administración estatal responderá con verdad, justicia y humanidad, comprometiéndose a evitar la impunidad.

Agradeció la colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Embajada de Estados Unidos en México y el Consulado estadounidense en Hermosillo por las facilidades otorgadas para su atención