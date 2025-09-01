El inicio del ciclo escolar en Hermosillo se llevó a cabo con orden y saldo favorable en movilidad. Aunque hubo demoras en accesos escolares por el aumento de vehículos, las vialidades fluyeron gracias a los operativos de tránsito y la organización de madres, padres y autoridades.

El regreso a clases en Hermosillo este lunes se desarrolló con saldo positivo en materia de movilidad, a pesar de la incorporación de miles de estudiantes a las actividades escolares.

En los alrededores de planteles educativos se registraron demoras durante las horas de entrada por el incremento de vehículos particulares, aunque las complicaciones fueron menores y no afectaron de manera significativa la circulación en las principales vialidades.

Los ingresos a los centros escolares se llevaron a cabo de manera ordenada. En la escuela primaria Alberto Gutiérrez, donde se esperaba el arribo de más de 250 alumnos, madres y padres de familia reportaron un acceso ágil y seguro.

Operativo de tránsito

Autoridades municipales mantuvieron operativos de vigilancia y control vial en distintos puntos estratégicos, lo que contribuyó a que el arranque del ciclo escolar se diera en condiciones de normalidad y sin incidentes relevantes.



