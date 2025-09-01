Este lunes comenzó el ciclo escolar 2025-2026 en Sonora. Aunque el tráfico en Hermosillo aumentó 70% por el regreso a clases, las vialidades se mantuvieron fluidas gracias al operativo de más de 250 agentes de la Policía Municipal desplegados en puntos estratégicos.

Este lunes inició en Sonora el ciclo escolar 2025-2026 de nivel básico. Miles de estudiantes regresaron a las aulas tras el periodo vacacional, lo que generó un notable incremento en la movilidad urbana, especialmente en Hermosillo.

De acuerdo con autoridades locales, el flujo vehicular aumentó 70%, aunque sin mayores contratiempos gracias al despliegue de un operativo vial especial.

Más de 250 elementos de la Policía Municipal participaron en el dispositivo de regreso a clases, con presencia en puntos clave de la ciudad como la intersección de Pino Suárez y Oaxaca, donde se reportó tránsito constante y ordenado.

El operativo incluyó acciones de prevención y apoyo a peatones y conductores, con el objetivo de agilizar la circulación en zonas escolares y reducir riesgos de accidentes.

Flujo controlado pese al incremento

A pesar del aumento en la carga vehicular, las vialidades principales de la capital sonorense se mantuvieron fluidas durante la mañana, según los reportes de Tránsito Municipal. Las autoridades destacaron la importancia de la cooperación ciudadana para mantener la movilidad en orden durante las próximas semanas.



