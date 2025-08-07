Autoridades universitarias emitieron recomendaciones viales y de seguridad ante el arranque del ciclo escolar con más de 30 mil estudiantes.

El próximo lunes 11 de agosto comenzará el semestre 2025-2 en la Universidad de Sonora, campus Hermosillo, con un esperado regreso de más de 30 mil estudiantes, entre ellos 8 mil 201 de nuevo ingreso.

Ante esta gran afluencia, las autoridades universitarias emitieron recomendaciones para facilitar la circulación vehicular y garantizar la seguridad en el interior y alrededores del campus.

En conferencia de prensa, el director Administrativo, Juan Carlos Gálvez Ruiz, junto con la directora de Infraestructura, Gema Karina Ibarra Torúa, y el coordinador de Seguridad Universitaria, David Fontes Domínguez, insistieron en la importancia de que los estudiantes nuevos visiten el campus antes del inicio de clases para ubicar sus aulas y accesos.

Fontes Domínguez indicó que "durante los primeros días circularán alrededor de 25 mil vehículos al interior del campus universitario" , por lo que recomendó usar herramientas digitales como Google Maps o el mapa oficial disponible en la pagina oficial de la Universidad para planear su llegada.

El campus cuenta con un estacionamiento multinivel con 950 espacios y más de 2 mil 600 cajones adicionales, así como lugares para bicicletas y motocicletas.

En cuanto a la seguridad vial, las autoridades recordaron que dentro del campus "el peatón es prioridad" y que el límite de velocidad es de 20 kilómetros por hora.

Finalmente, se invitó a la comunidad universitaria a mantenerse informada a través de la cuenta oficial Soy Unison en redes sociales, donde se compartirán indicaciones y recomendaciones importantes durante los primeros días del semestre.