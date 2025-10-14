Los interesados deben ingresar al portal Mi Cuenta Infonavit, donde encontrarán un banner de inscripción que permitirá sumarse a la lista de aspirantes a este tipo de vivienda accesible.

El delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Sonora, Jorge Alberto Borbón Saiz, informó que los derechohabientes ya pueden registrarse para ser considerados dentro del programa Viviendas del Bienestar.

Explicó que los interesados deben ingresar al portal Mi Cuenta Infonavit, donde encontrarán un banner de inscripción que permitirá sumarse a la lista de aspirantes a este tipo de vivienda accesible.

“Con que seas derechohabiente y tengas más de seis meses cotizando, puedes adquirirla” , precisó Borbón Sainz, al señalar que el programa está dirigido principalmente a trabajadores que perviven entre uno y dos salarios mínimos y que buscan su primera vivienda.

Detalló que en Hermosillo ya comenzó la construcción del primer conjunto de este tipo en el sector de Altares, al sur de la ciudad, con un desarrollo de alrededor de mil 400 viviendas que forman parte del programa nacional de vivienda y bienestar.

En el caso de Sonora, los edificios se edificarán en costos accesibles y adaptados a las condiciones locales, sobre todo porque le modelo busca ofrecer alternativas reales de vivienda digna a quienes llevan años con dificultades para acceder a un crédito formal.

“Tenemos más o menos 777 mil trabajadores que ganan de un salario mínimo hasta lo que está topado, al menos la mitad seguramente están entre uno y dos salarios mínimos” , indicó el delegado de Infonavit en Sonora.